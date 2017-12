Amaia se lleva la mayor bronca de sus profesores de 'OT 2017'

Amaia está pachucha. La concursante pamplonesa de Operación Triunfo 2017, una de las favoritas de la audiencia semana tras semana, no está pasando por sus mejores días. El miércoles estuvo enferma y no pudo ensayar ni hacer prácticamente nada, y el jueves seguía encontrándose regular. De ahí que ese mismo jueves, en el pase de micros, las cosas no hayan salido con la perfección que la caracteriza.

La joven tiene que interpretar esta semana la canción So what, de Pink, en solitario. Y el ensayo general ante los profesores fue bastante malo.

Tras una actuación poco enérgica, en la que demostró no saberse la coreografía y —lo que es peor...— tampoco la letra, Amaia se llevó tres tristes aplausos, una ristra de caras largas y una buena bronca de los profesores.

"Es muy apropiado este final para el día que tuviste ayer", bromeaba Noemí Galera, que rápidamente pasó a un tono más serio. "Estamos en el sofá hechos una mierda pero podemos estudiar. Yo entiendo que no tenías el cuerpo de copla, pero estudiar una letra sí que podemos. Cuando te ponías tenías actitud, pero es que no has ensayado nada".

"Cuando te pones, te pones, pero si te hubieras estudiado ayer la letra, querida mía, hoy lo hubieras hecho mejor, aún no habiendo hecho nada ayer", le espetó la directora de la Academia.

Manu Guix, el director musical, fue muy claro en su mensaje: "Que quede claro: al pase del jueves se viene con la canción aprendida. Pase lo que pase. Lo de ayer no es excusa". Galera lo remató: "No podemos decir nada, amiga. ¡A estudiar!"

A quien no decepcionó Amaia fue a la audiencia: el momento de su ensayo fue seguido en directo, a través del canal de YouTube de OT, por más de 50.000 personas, récord de esta edición, y se convirtió en trending topic a nivel mundial, como explica en su web RTVE.

Además de So what, Amaia también interpretará el tema Ain't no mountain high enough, de Marvin Gaye, junto a sus compañeros en el arranque de la gala. Cuando acabe la misma, ya en El Chat, llegará otro de los momentos cumbres de la semana: la interpretación del clásico Escondidos junto a Alfred.