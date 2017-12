Clara Lago revela que Dani Rovira cobró más del doble que ella en 'Ocho apellidos catalanes'

La situación de las mujeres en el cine sigue estando en el punto de mira. Muchas actrices han denunciado en los últimos meses acoso sexual por parte de productores y directores, algo que ha servido para que las mujeres de la industria cinematográfica alcen su voz no solo contra los abusos, sino también para reivindicar su situación laboral. La última en hacerlo ha sido Clara Lago, que ha hablado en una entrevista para S Moda sobre su experiencia personal como actriz destacando la diferencia salarial entre hombres y mujeres y los micromachismos dentro del cine.

La actriz ha declarado que ha cobrado menos por ser mujer en ciertas ocasiones. "No daré números, pero por ejemplo rodando Ocho apellidos catalanes, sé que la diferencia entre lo que cobraba yo y lo que cobraban Dani [Rovira] o Karra [Elejalde] era de más del doble", ha detallado la actriz, que además ha confesado haber vivido muchas situaciones de machismo dentro del cine. "No podría especificar una situación en particular, pero sí ha habido momentos en los que me he sentido cohibida y oprimida. Es algo que está a la orden del día y que nos ha pasado a todas alguna vez".

Lago ha asegurado sentirse identificada con las declaraciones de Leticia Dolera, en las que confesaba haber sufrido una agresión sexual cuando tenía 18 años. Además, la actriz ha declarado que este tipo de acontecimientos se dan dentro de una sociedad en la que el hombre tiene poder sobre la mujer. "Creo que cualquier tipo de abuso se tiene que denunciar, pero al final estas cosas pasan porque está instaurada en la sociedad la sensación de poder del hombre sobre la mujer", ha añadido.

Ante la pregunta de si se ha sentido "una mujer objeto" en alguna ocasión, Lago ha contado a S Moda que eso le ha ocurrido en la alfombra roja de los premios Goya, cuando se le valora más cómo va vestida que su trabajo. "En los Goya, lo que menos le importa a la gente el día siguiente es quién ha ganado la mejor película, sino quién es la mejor y peor vestida. Sé que es una gran pasarela, que el cine y la moda son dos mundos que siempre han ido de la mano, pero a lo mejor puedes preguntar algo más que de quién es mi vestido [...] Si depende de eso que un productor te llame, estamos muy mal", ha enfatizado la actriz.

Las declaraciones llegan después de que Leticia Dolera, Maru Valdivieso, Yvonne Blake o Aitana Sánchez-Gijón se hayan sumado en España a la oleada de denuncias por abusos sexuales que se ha producido inicialmente en Estados Unidos con casos como los de Louis G.K, Harvey Weinstein o Kevin Spacey. Además, un reciente estudio muestra que las actrices españolas apenas reciben un 38% de los papeles de cine y televisión y que su presencia se reduce a partir de los 35 años.