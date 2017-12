🔴 EN DIRECTO - El Tribunal Supremo decide si deja en libertad a los exconsellers y los Jordis

La idea de iluminar las fuentes de amarillo durante el mes de diciembre surgió en el Ayuntamiento de Barcelona como muestra de solidaridad con los políticos catalanes encarcelados por temas relacionados con el referéndum ilegal. El PP presentó un recurso contra esta medida y la Junta Electoral le ha dado la razón por "atentar contra la neutralidad" de cara a las elecciones del 21 de diciembre.

El exvicepresidente de la Generalitat de Cataluña Oriol Junqueras y el exconsejero Raül Romeva serán los dos primeros imputados en la causa contra el 'procés' que declararán este viernes ante el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, según fuentes jurídicas.

Tras pasar una media hora en el calabozo, Junqueras y Romeva han sido montados en un vehículo de la Policía Nacional para ser trasladados al Supremo, que se encuentra a pocos metros de la Audiencia Nacional.

El orden previsto para que vayan declarando será el siguiente: Oriol Junqueras, Raül Romeva, Carles Mundó, Dolors Bassa, Joaquim Forn, Meritxell Borrás, Josep Rull, Jordi Turull, Jordi Cuixart y Jordi Sánchez.

El exvicepresidente del Gobierno catalán Oriol Junqueras y los otros siete exconsejeros que permanecen en prisión por su implicación en el procés y los líderes de ANC y Ómnium Jordi Sánchez y Jordi Cuixart esperan ya en los calabozos de la Audiencia Nacional -cuya sede está muy cerca del Tribunal Supremo- a que el magistrado del alto tribunal Pablo Llarena les vaya llamando para escucharles y decidir si modifica la medida de prisión provisional que pesa sobre ellos.

Los primeros en llegar han sido Sánchez y Cuixart -a las 8.30 horas en una furgoneta procedente de la prisión de Soto del Real, y cinco minutos después las exconsejeras Dolos Bassa y Meritxel Borrás, en otro transporte procedente de la prisión de Alcalá Meco. Los seis exmiembros del Govern, procedentes del centro penitenciario de Extremera llegaron pasadas las 9 y cuarto de este viernes.

Previsiblemente, todos ellos alegarán ante el magistrado Llarena --que les investiga por delitos de rebelión, malversación de caudales públicos y sedición en el caso del exGovern y sólo del último a los Jordis- algunos de los compromisos que adquirió la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, el pasado día 9 durante su comparecencia en el Supremo por los mismos hechos y que facilitaron su excarcelación.

El uso de los calabozos de la Audiencia Nacional, que se encuentra a apenas unos metros del palacio que alberga al Tribunal Supremo, viene obligado porque en el alto tribunal no hay habitáculos de este tipo. Desde la Audiencia Nacional saldrán en coche de dos en dos los investigados a medida que el instructor del alto tribunal los vaya requiriendo.

El expresident de la Generalitat Carles Puigdemont ha publicado un mensaje en Twitter desde Bruselas en apoyo a los exconsellers y a los Jordis que declaran este viernes ante el Tribunal Supremo, una vez se han unificado todas las causas.

"Jordis, consejeras y consejeros encarcelados, os queremos en casa. Tenéis que salir de la cárcel porque no tendríais que haber entrado nunca. Haced lo que haga falta para salir. Tenemos mucho trabajo y os necesitamos para hacer frente al tripartito del 155. ¡Deseo reencontrarnos pronto!", ha exclamado el expresident en Twitter.

Jordis, conselleres i consellers empresonats, us volem a casa. Heu de sortir de la presó perquè no hi hauríeu d'haver entrat mai. Feu el que calgui per sortir-ne'n. Tenim molta feina i us necessitem per plantar cara al tripartit del 155. Desitjo retrobar-nos ben aviat!