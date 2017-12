Los estrenos de diciembre en Netflix, HBO España, Amazon Prime Video y Movistar +

En diciembre llega la Navidad, el turrón, los polvorones y también muchas series. El último mes del año viene cargadito de estrenos a HBO España, Amazon Prime Video, Movistar + y Netflix, que coincidiendo con estas fechas oferta también una amplia selección de películas de temática navideña.

HBO España contará con numerosos estrenos. La cadena presenta Knightfall, la ambiciosa producción sobre los templarios protagonizada por Tom Cullen y Jim Carter, el reconocido mayordomo de Downton Abbey. También se estrenará en HBO la miniserie de tres capítulos Gunpowder, protagonizada por Kit Harington, quien cambia su lucha contra los caminantes blancos [en Juego de Tronos] por la organización del conocido día de Guy Fawkes.

Netflix, por su parte, apuesta por renovar las series. Este mes de diciembre se presentan las segundas temporadas de Las Chicas del Cable y The Crown, mientras que Movistar+ presenta Broken, la nueva serie de Sean Bean, y la esperada Ride Upon the Storm, del creador de Borgen.

La tercera plataforma, Amazon Prime Video, contará este mes con la serie del belga Jean Claude Van Damme titulada Jean Claude Van Johnson.

Los estrenos al completo, a continuación:

HBO ESPAÑA

KNIGHTFALL

La serie, producida por el actor Jeremy Renner, explora en profundidad los grandes secretos que los templarios protegían. La producción cuenta una historia de fe, lealtad y hermandad, que gira en torno a los oscuros acontecimientos que llevaron a la persecución y muerte en la hoguera de los Caballeros Templarios un viernes 13 de 1307, una infame fecha que ha quedado marcada en el imaginario popular por más de 700 años como sinónimo de mala suerte. La producción la protagonizan Tom Cullen, Jim Carter y Padraic Delaney.

Fecha de estreno: 6 de diciembre.

GUNPOWDER

Drama histórico basado en el personaje de Guy Fawkes, un radical británico que intentó volar la Cámara de los Lores y el Palacio de Westminster para asesinar al rey Jacobo I de Inglaterra, a sus familiares y los lores. Fawkes fue detenido el 5 de noviembre de 1605, justo antes de detonar los explosivos, evitando así la conspiración. Al día siguiente fue condenado a muerte y le ahorcaron. Desde entonces, ese día se conmemora en Reino Unido con fuegos artificiales. La serie cuenta con Liv Tyler y Kit Harington.

Fecha de estreno: 19 de diciembre.

TOP OF THE LAKE

Esta serie policiaca está escrita y dirigida por Jane Campion (El piano, Bright Star) y protagonizada por la detective Griffin. En Top of the lake, Griffin investiga el caso de una chica neozelandesa de 12 años embarazada que se intenta suicidar. La producción cuenta con nombres como Elizabeth Moss, Holly Hunter, David Wenham y Peter Mullan.

Fecha de estreno: 20 de diciembre.

NETFLIX

THE CROWN (Temporada 2)

Netflix continúa la historia de la reina Isabel II situada en esta temporada en la década de los 50 y la primera parte de los 60. Esta segunda temporada comienza con los soldados de las Fuerzas Armadas de Su Majestad librando una guerra ilegal en Egipto y termina con la caída de su tercer Primer Ministro Harold Macmillan tras un devastador escándalo. La nueva entrega pondrá fin a la era de la sumisión y marcará el inicio de la revolucionaria década de los 60. Esta temporada contará con nombres como Claire Foy y Matt Smith.

Fecha de estreno: 8 de diciembre.

LAS CHICAS DEL CABLE (Temporada 2)

Lidia, Carlota, Ángeles y Marga tendrán que enfrentarse a los retos que quedaron pendientes en la temporada anterior. La segunda temporada trae también nuevos misterios en la vida de Lidia, que se debate entre dos amores y nuevos personajes que vendrán del pasado. Además las chicas se verán obligadas a guardar un secreto. La serie la protagonizan Blanca Suárez, Nadia de Santiago, Ana Fernández y Maggie Civantos.

Fecha de estreno: 25 de diciembre.

DESAPARECIDO

La serie es una adaptación del manga de Kei Sanbe. La protagonista de la serie, Satoru, aspira a ser mangaka, pero no tiene demasiada suerte porque, entre otras cosas, le falta empatía. Lo que nadie sabe es que tiene el poder de detectar anomalías y retroceder en el tiempo, lo que le permite rectificar situaciones y evitar accidentes. La serie cuenta con los actores Mio Yūki, Yūki Furukawa y Jin Shirasu.

Fecha de estreno: 15 de diciembre.

THE TOY'S THAT MADE US

Esta serie documental repasa la historia de los juguetes que hicieron historia en nuestra infancia. Con Rob Brunner y Dolph Lundgren.

Fecha de estreno: 22 de diciembre.

AMAZON PRIME VIDEO

JEAN CLAUDE VAN JOHNSON

Protagonizada por Jean Claude Van Dame, el propio actor interpreta una versión ficticia de sí mismo. El argumento gira en torno a un investigador privado encubierto cuyo nombre es Jean Claude Van Johnson y que usará como tapadera su trabajo como protagonista en una nueva versión de Huckleberry Finn, reimaginada como una cinta de acción. Además de con Van Dame, la serie cuenta con Kat Foster y Moises Arias.

Fecha de estreno: 15 de diciembre.

MOVISTAR +

ALGO EN QUE CREER (RIDE UPON THE STORM)

Ambientada en la actual Dinamarca, la historia se centra en una familia liderada por un pastor, Johannes. El protagonista pertenece a una larga tradición de religiosos y es un férreo creyente con un alma torturada que, en ocasiones, le sume en profundas depresiones. Durante estos cíclicos descensos a los infiernos se aleja de su familia y se deja llevar por las mujeres y la bebida. A pesar de esto, Johannes sigue siendo todo un referente moral para su familia. La producción la protagoniza Lars Mikkelsen.

Fecha de estreno: 13 de diciembre.

BROKEN

El padre Michael Kerrigan es un cura católico que reside en una parroquia de la Gran Bretaña contemporánea. Se trata de un hombre moderno y rebelde que debe ser confidente, consejero y confesor de una congregación que lucha por reconciliar sus creencias con los desafíos de la vida cotidiana. La serie cuenta con Sean Bean y Adrian Dunbar.

Fecha de estreno: 18 de diciembre.