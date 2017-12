¡Sí que cabía en la tabla! Kate Winslet recrea un final alternativo de 'Titanic'

- Prométemelo, Rose. ¡Prométemelo! ¡Dime que harás hueco para los dos en esa puerta! - ¡Vamos, cariño! Aquí hay espacio para dos.

¿A que te habría gustado que esta fuera la conversación entre Jack y Rose en Titanic, con el barco ya hundido, ellos muertos de frío y ambos intentando sobrevivir en las congeladas aguas del Atlántico? Pues sí. A ti y a todos nosotros. Pero James Cameron, los guionistas de Hollywood y la historia del cine prefirieron hacernos llorar tanto al intuir como al conocer a la vez que Rose que Jack, que se había quedado fuera del tablón al que sí subía su amada, no había sobrevivido al frío del Atlántico Norte.

Sin embargo, la justicia poética y el presentador y humorista Stephen Colbert han querido hacernos un regalo ahora que se cumplen dos décadas del estreno de la premiada película. El jueves por la noche, Kate Winslet, la protagonista de la cinta de 1997, acudió al programa The Late Show with Stephen Colbert para contar algunos detalles curiosos de la misma.

Allí, Winslet explicó anécdotas ya conocidas —como que, cuando Jack pinta a Rose desnuda en el sofá de su habitación, en realidad las manos que se ven son de James Cameron o que sufrió una hipotermia tras rodar las escenas de agua— y otras que no se sabían —como que fue a ver la película con su hijo al cine cuando se reestrenó en 3D y le tapó los ojos en ciertas escenas, o que como Paramount quería a Matthew McConaughey llegó a hacer la audición con él, pero Cameron insistió y el papel se lo llevó Leonardo DiCaprio—.

Pero el mejor momento llegó cuando Colbert inquirió: "Le prometiste a Jack que nunca le dejarías marchar... ¡y le dejaste marchar!". "Lo sé, lo sé, mentí, mentí completamente", admitió Winslet.

Pero allí estaban ella y Colbert para arreglarlo. En una divertidísima recreación de esa mítica escena de la película, ambos se levantaron de sus sillas, se colocaron en sus puestos y decidieron recrear la escena sobre la mesa del plató... con final feliz. Winslet incluso tiritó como su personaje. Y sí: por fin se produjo esa conversación: "¡Vamos, cariño! Aquí hay espacio para dos". Y Jack (bueno, Colbert), cupo en la tabla. Y fueron felices y todos comimos perdices.