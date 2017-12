Busquets, molesto con esta pregunta de un periodista de BeIN Sports

Pasados los cinco minutos de descuento, el árbitro pitó el final del partido que enfrentó al Camp Nou al Barcelona contra el Celta.

En la última jugada del partido, cuando el marcador iba 2-2, Messi tuvo la ocasión para dar la victoria al conjunto culé, pero su disparo directo se estrelló contra la barrera y salió por la línea de fondo.

Saque de esquina para el Barcelona que el colegiado, al ver que había terminado el tiempo de descuento, decidió no conceder y pitar el final del partido.

Cuando Sergio Busquets, centrocampista del Barça, fue a comentar el partido con Ricardo Rosety, periodista de BeIN Sports encargado de la información a pie de campo, no se esperaba lo que el reportero le iba a preguntar.

"No os ha dejado el árbitro tirar el córner". Al escuchar el comentario, Busquets giró la cabeza, puso cara de pocos amigos, y respondió: "¿De verdad que me preguntas por eso después de todo lo que ha pasado durante el partido?".

"No, no, te pregunto por lo que acaba de pasar, ahora veremos el partido, pero bueno", respondió Rosety. "Pues supongo que sería el tiempo", justificó Busquets, "y nada más, no sé, aquí [en el videomarcador] no pone el tiempo añadido, pero supongo que habría acabado, si ha pitado, no sé".