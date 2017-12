El tenso enfrentamiento entre Cayetano de Alba y unos reporteros de Telecinco

Cayetano Martínez de Irujo ha vivido un tenso enfrentamiento con dos reporteros de Sálvame, el programa vespertino de Telecinco.

En las imágenes se puede ver al hijo de la Duquesa de Alba pidiendo explicaciones a un reportero que conducía un vehículo mientras otro de ellos graba lo ocurrido.

"Usted no nos puede agredir. No le hagas nada que es lo que quiere", dice uno de los reporteros.

"No me saques fotos", asegura Martínez de Irujo.

En las imágenes, Cayetano asegura que los periodistas lo están "persiguiendo". "Tú me has dicho a mí que me vas a pegar", repite el Conde de Salvatierra.

"Deja de grabar", vuelve a insistir Martínez de Irujo.

"No, no voy a dejar de grabar", repite el periodista.