VIRALES

Una presentadora casi sufre un terrible accidente durante este experimento

Por favor, no hagan en casa lo que van a ver en este vídeo. Fíjense si no en lo que estuvo a punto de pasarle a esta presentadora australiana cuando tuvieron la brillante idea de mezclar nitrógeno líquido con Coca-Cola. Todo para hacer que la botella saliera disparada como un cohete. Y sí, pasó. Concretamente, pasó rozando la cabeza de la presentadora. Por suerte, todo quedó en un susto, aunque la periodista dejó de escuchar por un oído durante unos minutos. Lo dicho: no lo intenten en casa.