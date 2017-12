Bronco 'cara a cara' entre Arrimadas y Rovira que anticipa el tono de la campaña

La líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, y la portavoz de ERC Marta Rovira han protagonizado en el programa 'Salvados' de LaSexta un cara a cara que ha marcado el tono de la campaña que se viene: bronco y crispado.

Un encuentro en el que ambas sólo han coincidido en dos puntos: que su presencia en la primera línea política supone romper un techo de cristal para muchas mujeres y que están "hartas" del procés.

Único punto de unión en un tenso debate que ha tenido el proceso independentista como principal tema de conversación, pese a que Jordi Évole, moderador del mismo, lo ha iniciado preguntando por el paro, los refugiados, la violencia machista y los barracones.

En el enfrentamiento se ha podido vislumbrar la distancia abismal que separa a ambos partidos, punta de lanza de los dos bloques (independentista y no independentista) que pelearán por la victoria el 21 de diciembre en las urnas.

LA REPÚBLICA, EL PLEBISCITO Y "EL MONOTEMA"

"¿Nos han vendido humo?", ha preguntado Évole a Rovira tras mostrarle un vídeo con las numerosas veces en las que los políticos independentistas han prometido la República Catalana. La diputada de ERC ha asegurado que "hasta 18 veces" se intentó pactar un referéndum con el Ejecutivo central, que no quiso hacer caso.

Rovira ha vuelto a plantear los comicios de diciembre como "un plebiscito" ya que "el Gobierno no se ha atrevido a pactar" y ha asegurado que Cataluña es "una República declarada pero no implementada" porque "al cabo de seis días teníamos a medio Govern en la cárcel".

La representante de ERC ha asegurado que "lo primero" que tratarán de hacer tras las elecciones es intentar liberar "a los presos políticos" y que su segundo objetivo será "restituir las instituciones" en Cataluña que "ahora están dirigidas por un Gobierno impuesto".

Arrimadas ha acusado a los independentistas de victimismo y de hacer leyes "incluyendo cosas inconstitucionales" para "que fueran suspendidas" por el Tribunal Constitucional.

La candidata de Ciudadanos ha negado que les convenga el "monotema" del proceso independentista aunque ha reconocido que "a corto plazo" sí les viene bien electoralmente. Arrimadas ha asegurado que su partido tiene representación en otras comunidades y que ERC sí depende del éxito de la independencia.

ADOCTRINAMIENTO EN LAS AULAS

Uno de los momentos más tensos del cara a cara ha llegado con motivo del adoctrinamiento en las aulas que denuncian Ciudadanos y el PP.

Rovira ha asegurado que el partido de Arrimadas no puede decir que defiende Cataluña porque en el Congreso de los Diputados han contado "historias que no son verdad" sobre las escuelas catalanas al afirmar que "en Cataluña se educa en el odio". "Toda la comunidad educativa sabe que estos libros de texto que enseña Albert Rivera no son libros de texto y que no se educa en el odio. No podemos añadir tensión en las aulas", ha añadido.

Arrimadas ha asegurado que "el problema de las escuelas en Cataluña es múltiple", apuntando a la cantidad de niños que estudian en barracones y a los recortes en financiación. "Pero por vosotros", ha acusado a Rovira. "Sí, hombre", ha respondido la representante independentista.

La candidata de Ciudadanos ha asegurado que "la escuela, muchas veces, se utiliza como instrumento político". "No en todas las escuelas y no todos los profesores, pero en muchos materiales escolares se ve una intención de politizar", ha aseverado.

Preguntada por el caso de una escuela de Ceuta donde unos niños hicieron una jura de bandera, Arrimadas ha defendido que eso se haga si la bandera es "oficial", aunque no ha querido referirse al caso concreto al asegurar no haberlo visto.

Arrimadas ha defendido que una alta inspección del Estado revise en las escuelas los materiales y "si hay esteladas colgadas en los colegios".

Rovira ha respondido acusando a Ciudadanos de hablar "siempre de Cataluña cuando se refiere a la educación y ha exigido "disculpas" al partido de Arrimadas "por los últimos tres discursos en el Congreso". "Esto divide, Inés".

El otro momento de gran tensión ha llegado cuando Évole ha recordado a Rovira las acusaciones que lanzó contra el Gobierno central, del que insinuó que buscaba "violencia extrema y muertos en la calle".

Rovira ha defendido que "muchísimos ciudadanos necesitaban una explicación sobre lo que pasó entre el 10 de octubre y el 27 de octubre", pero se ha limitado a repetir que esas informaciones fueron transmitidas por los máximos responsables de la Generalitat y qua las explicarán ellos.

Sin aportar más pruebas, Rovira ha continuado defendiendo sus declaraciones asegurando que "si han servido para arrancar un compromiso público y político de que nunca jamás habrá otra amenaza, es una buena noticia".

Arrimadas ha reaccionado reprochando a Rovira que mantuviera las declaraciones. "No puedes hacer esto, estás generando odio, eres una responsable política. Es una barbaridad intolerable", ha afirmado.