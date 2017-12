El motivo por el que los hombres y las mujeres afrontan las rupturas de forma diferente

Rupturas. Nunca son un buen trago. Lágrimas, rabia, noches turbias y atracones son algunos de los síntomas de un corazón hecho pedazos.

Si tanto los hombres como las mujeres sufren emocionalmente cuando pasan por una ruptura, ¿por qué es tan difícil de entender que él "quiera mantener la distancia" o que ella "aún quiera que seáis amigos"?

El motivo está relacionado con el papel social que desempeñan las relaciones y cómo afectan a nuestra percepción de la valía personal, así como con el hecho de que hombres y mujeres lidien con el mismo sufrimiento de forma diferente.

"Los estudios demuestran que tanto hombres como mujeres obtienen parte de su autoestima a partir de las relaciones, de modo que ambos sexos sufren un sentimiento de pérdida y conflictos de identidad cuando salen de una relación", explica la psicóloga Melanie Schilling a la edición estadounidense del HuffPost.

"El estudio descubrió que los hombres y las mujeres experimentan distintos sentimientos de pérdida tras una ruptura. En términos generales, los hombres obtienen parte de su autoestima a partir del estatus social que les proporciona el hecho de tener pareja, mientras que las mujeres la obtienen a partir del sentimiento de conexión con su pareja. Estas diferencias probablemente influyen en el modo en que ambos sexos se comportan tras una ruptura", indica.

Al parecer, sentir distintos tipos de pérdida tras una ruptura se traduce en los distintos modos en que los hombres y las mujeres sobrellevan su sufrimiento. Así como las mujeres tienden a buscar consuelo en sus familiares y amigos, los hombres tienden a salir por ahí y mantenerse activos.

"Los estudios demuestran que las mujeres necesitan conexión (sentimientos) y los hombres necesitan hacer algo (actividad). No resulta extraño que una mujer que acaba de romper se refugie en sus amigas y comparta los detalles de la ruptura. Es tan común como ver a un hombre que acaba de romper empezando a practicar un nuevo deporte, yéndose de vacaciones o buscando una nueva relación por Internet", comenta la experta.

¿Qué método es más efectivo, el de los hombres o el de las mujeres? Está claro que cuanto antes cicatrizas un corazón roto y antes te incorporas a la vida normal y recuperas la felicidad, mejor, ¿no?

Es importante destacar que, aunque los dos sexos procesan de forma distinta una ruptura, el sentimiento de pérdida es equivalente.

Da la impresión de que está mejor visto socialmente que las mujeres se abran emocionalmente a las personas de su entorno, de forma que pueden afrontar los sentimientos de arrepentimiento y tristeza más rápido que los hombres.

"A las mujeres se nos acepta que hablemos abiertamente del tema... Se nos permite tener estos momentos de '¿qué me pasa?' y 'no era el adecuado para mí', podemos estar tristes y ausentes", opina la doctora en sexología Nikki Goldstein.

"Si un hombre hiciera las mismas cosas que hace una mujer cuando pasa por una ruptura, probablemente la sociedad lo consideraría débil, y eso es algo verdaderamente triste, porque así surge una generación entera de hombres a quienes se les ha inculcado que tienen que tragarse su sufrimiento y seguir adelante así", añade.

"Tras una ruptura, pueden surgir conductas secundarias como darse a la bebida o mantener muchas relaciones sexuales sin compromiso. En la sociedad en la que vivimos, a los hombres no se les permite mostrarse vulnerables cuando están heridos", explica la doctora Nikki Goldstein.

Melanie Schilling afirma que esa actitud por la que los hombres fingen poder suprimir sus emociones no hace más que alargar el tiempo que les cuesta superar una ruptura. "Muchos hombres se encierran en su metafórica 'cueva masculina' tras una ruptura para escudarse del sufrimiento de pérdida. A menudo sienten la presión social de 'actuar como un hombre' y superarlo en lugar de poder centrarse en sus sentimientos. Esta actitud solo sirve para alargar el dolor de la ruptura y la pérdida".

La conclusión es que tanto hombres como mujeres experimentan unas emociones equivalentes cuando pasan por una ruptura. Las diferencias surgen según el modo en que afrontan la tristeza, la pérdida y el sufrimiento. De modo que el mejor consejo para superar una ruptura es, por lo tanto, común para ambos sexos.

Melanie Schilling ofrece el siguiente consejo: "Habla, escribe y medita sobre ello. Haz lo que necesites para digerir la ruptura y analizar por qué terminó la relación. Pasa tiempo con gente que te apoye y te anime a seguir cuidándote, gente que te permita estar en consonancia con el momento por el que estás pasando. No te sientas en la obligación de seguir adelante si aún no lo has superado, mantente en contacto con tus sentimientos y permítete renunciar a la vida social durante el tiempo que necesites. Trátate bien y aprovecha la ocasión para dedicarte toda tu atención".

Este artículo fue publicado originalmente en el 'HuffPost' Australia y ha sido traducido del inglés por Daniel Templeman Sauco.