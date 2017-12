La aplaudida respuesta de una tuitera a la noticia sobre el sueldo de Clara Lago

"No daré números, pero por ejemplo rodando Ocho apellidos catalanes, sé que la diferencia entre lo que cobraba yo y lo que cobraban Dani [Rovira] o Karra [Elejalde] era de más del doble", aseguró Clara Largo en una entrevista para S Moda.

La intérprete ha confesado además cómo es el machismo dentro de la industria del cine y cómo le ha afectado a ella en particular: "No podría especificar una situación en particular, pero sí ha habido momentos en los que me he sentido cohibida y oprimida. Es algo que está a la orden del día y que nos ha pasado a todas alguna vez".

Ante esta noticia, una usuaria de Twitter ha recogido el titular sobre el sueldo de Dani Rovira —pareja sentimental de Clara Lago— y ha comentado: "Cómo puede ser si Dani Rovira se puso tacones una vez".

Esta respuesta tiene en pocas horas más de 3.100 retuits y más de 3.500 Me gusta.

cómo puede ser si dani rovira se puso tacones una vez https://t.co/zTkNw8b2pc — beatriz (@be3atrz) 3 de diciembre de 2017

La frase de los tacones hace referencia a la última ceremonia de los premios Goya, en la que Rovira —presentador— se puso tacones para "reivindicar el papel de la mujer en todos los puestos de la sociedad".