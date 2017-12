La respuesta de Rovira a la pregunta de si Arrimadas es "fascista"

El programa 'Salvados' de LaSexta ha sido el escenario del primer debate electoral de cara a las elecciones catalanas del próximo 21 de diciembre.

Inés Arrimadas, líder de Ciudadanos en Cataluña, y Marta Rovira, portavoz de ERC en el Parlament, han protagonizado un duro cara a cara moderado por el periodista Jordi Évole.

El presentador y director de Salvados ha realizado preguntas muy directas, como cuando ha preguntado a Rovira si cree que su interlocutora, Inés Arrimadas, es "fascista".

"Yo no lo diría así", ha respondido Rovira, quien asegura que Arrimadas y miembros de su partido "han asistido a manifestaciones donde sí hay muestras claras de grupos de ultraderechas y fascistas".

Arrimadas ha respondido asegurando que "lo malo no es que nos digáis fachas" sino que, a su juicio, usando estos adjetivos insultan "a un millón de personas que se sienten españoles y europeos". "Eso te retrata, no conoces Cataluña. Cataluñas son las manifestaciones del 11 de septiembre también y no se me va a ocurrir en la vida criminalizar a esa gente ni llamarles fachas".

A la pregunta de si cree que Rovira es "una golpista", Arrimadas ha contestado afirmando que no va a decir "lo que ella es" sino "lo que han hecho" y que eso es un golpe a la democracia.