La Ruleta de la Suerte, el programa que Jorge Fernández presenta en Antena 3 a mediodía, ha recibido este lunes a una de sus concursantes más especiales.

Asun se ha presentado a sí misma como una "mujer de un pueblo de Salamanca donde soy concejala y además soy una mamá. Como profesión, soy cómica, hago monólogos y microteatros, y soy animalista, me gusta recoger todos los bichos que veo por la calle". Al pronunciar esas palabras, Asun ya demostró que no era una concursante al uso.

Pero lo mejor estaba por venir: cantó a coro cada una de las canciones con las que el público anima a los concursantes, ha lanzado la ruleta de un modo particular, ha celebrado con entusiasmo los aciertos y los errores...y ha dejado al presentador, a sus compañeros de concurso y a los telespectadores absolutamente anonadados.

Su paso por el programa ha generado muchísimos comentarios y bromas:

Pero por favor!!!! Estáis viendo la Ruleta de la Suerte??? OSEA, LA ASUN ESA ESTA PUTAMENTE LOCA NO!?!?!?

Si no estáis viendo la Ruleta de la Suerte de hoy os estáis perdiendo el mejor programa de la historia, maaaadre mia.

No sé cómo describiros LA TREMENDA PERSONAJE que tenemos hoy en la Ruleta de la Suerte, esto no se viraliza porque la juventud no ve este programa, una pena