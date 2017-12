El aplaudido hilo de una concursante de 'OT 2017' tras salir "a la vida real"

Marina Lima abandonó hace una semana Operación Triunfo 2017 pero su legado continúa tras su marcha. La joven enamoró a todos por sus canciones y por la reacción que tuvo junto a su novio durante su nominación en la quinta gala del concurso musical.

La cantante se enfrentó a Mireya y acabó expulsada. Unos días después de salir, Marina ha publicado en su cuenta de Twitter un extenso hilo en el que habla de cómo se siente tras abandonar OT.

Además, se dirige directamente a los espectadores del concurso a los que los insta a "tener cuidado con las cosas feas" y señala que ahora está aprendiendo "a gestionar los comentarios negativos".

"Ningune sabe cómo puede afectar psicológicamente y recuerdo que somos personas con sentimientos", asegura.

Marina usa "ningune" para no usar un masculino genérico que considera no inclusivo.

Nosotres tanto ahí dentro como fuera entendemos que no os gustemos a todes, es completamente normal, pero si algune de nosotres no os gusta no hagáis comentarios fueras de lugar...simplemente no habléis de esa persona❤️