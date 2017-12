El tuit de este portavoz de Jueces para la Democracia sobre Rajoy y cómo nos miran en Europa que incendia Twitter

El magistrado y portavoz territorial de Jueces y Juezas para la Democracia, Joaquim Bosch, ha incendiado Twitter al criticar al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, quien se preguntó el porqué de que eliminasen el nombre de una calle —la calle Salvador Moreno— al lado de donde él vivía en Pontevedra y que homenajeaba a un ministro de Franco.

Las palabras de Bosch, que en pocas horas tenían más de 9.600 retuits y 11.000 'me gusta', han generado centenares de comentarios:

El no sabe quien es Rosalía, no lee ,no piensa y se educó en Castilla.