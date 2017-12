Karlos Arguiñano no ve Masterchef. El cocinero, uno de los rostros televisivos más queridos de nuestro país, ha cargado duramente contra el programa de TVE, cuya última edición acaba de terminar, en una entrevista en la revista Rumore.

Arguiñano ha asegurado que no ve el programa "porque no es un programa de cocina, es un reality y yo no puedo con los realities".

.@karguinano en #JELO: "Muchas veces me muerdo la lengua y me hago daño. Pero todo lo que digo es cierto". 4 de diciembre de 2017

El cocinero vasco señala también que, en ese tipo de formatos, "les gusta la lagrimita, que llore la madre, que lloren los niños, todo el mundo llorando".