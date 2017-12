Las tres indignadas palabras de Pilar Rahola tras saberse que Junqueras, Forn y 'los Jordis' se quedan en prisión

La periodista Pilar Rahola ha publicado un indignado tuit, tras conocerse que este lunes el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha decidido dejar en prisión al exvicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras, al exconseller de Interior Joaquim Forn y a los líderes de ANC y Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, y fijar fianzas de 100.000 euros para los otros seis exconsellers.

La tajante reacción de Rahola ha generado centenares de reacciones en muy pocos minutos y ha abierto un interesante debate:

Rabia, impotencia, no hay palabras para expresarlo

Ràbia, inmotència, no hi ha paraules per expressar-ho