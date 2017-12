La halterófila española Lidia Valentín se ha proclamado triple campeona mundial en la categoría de 75 kilos durante el campeonato mundial que se está celebrando en Anaheim (Estados Unidos), completando un palmarés insuperable en el que ya figuraban los títulos de campeona olímpica y campeona de Europa.

Es la primera vez que una halterófila española gana una medalla de oro en un mundial absoluto, tanto en categoría femenina como en masculina, y Valentín lo ha logrado por partida triple en las modalidades de arrancada, dos tiempos y total olímpico.

El primer oro llegó en arrancada, donde le bastó el primer intento, en el que levantó 110 kilos, para superar a la segunda clasificada, la ecuatoriana Neisi Patricia Dajomes Barrera. En sus dos intentos posteriores, la leonesa levantó 115 y 118 kilos para poner 10 kilos de ventaja respecto a su rival y erigirse en clara favorita para ganar también en total olímpico.

Antes, confirmó su segundo título mundial al reinar también en dos tiempos con una marca de 140 kilos. El primer intento lo hizo con 130 kilos, para pasar a 135 en el segundo, un registro que ya le aseguraba el oro tanto en esta modalidad como en el total olímpico. Aún así, elevó su registro en un tercer intento igualmente exitoso.

De esta forma, Valentín subió a lo más alto del podio mundial, donde no pudo contener las lágrimas y recibió sus tres medallas de mano del presidente de la Federación Internacional, Tamas Ajan, cerrando un gran 2017 en el que también se proclamó campeona europea por tercera vez en su carrera.

La deportista de Camponaraya, que planea retirarse tras competir en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020 cuando tendrá 35 años, también tiene en su palmarés tres medallas olímpicas: oro en Londres 2012, plata en Pekín 2008 y bronce en Río 2016.

Además, en la delegación española también compitió en esta jornada Manuel Sánchez, que finalizó en decimotercera posición en la categoría de 94 kilos. El almeriense registró un total olímpico de 350 kilos, tras levantar 155 (arrancada) y 195 kilos (dos tiempos) para mejorar su mejores marcas personales.

Así lo ha celebrado ella:

