Mariano Rajoy es un hombre de costumbres y llama a las cosas como las ha llamado toda la vida. Pero esa costumbre le ha hecho merecedor de un duro reproche por parte de El Gran Wyoming, que dedicó unos minutos de El Intermedio a refrescar la memoria histórica del presidente del Gobierno por sus palabras sobre el almirante Salvador Moreno.

Durante una visita a Costa de Marfil, y mientras intervenía ante miembros del cuerpo naval militar, recordó que él -como pontevedrés de adopción- vivió "muchos años al lado de la escuela naval de Marín, en la calle Salvador Moreno", en referencia a una calle que recorre desde casi desde el centro de Pontevedra hasta la carretera que une con ese pueblo limítrofe (ambos municipios comparten autoridad portuaria).

"He vivido muchos años al lado de la escuela naval de Marín, en la calle Salvador Moreno de Pontevedra. Ahora no sé por qué le han quitado la calle al almirante Salvador Moreno. Pero en fin, he vivido allí muchos años y le sigo llamando así", manifestó.

El Gran Wyoming recuperó esas palabras y se propuso contar la historia completa: "Quizá haya llegado el momento de comunicar quién fue Salvador Moreno y por qué le quitaron la calle en Pontevedra".

El almirante, relató Wyoming, "defendía a España de los rojos, hasta tal punto que en julio del 36 decidió elevar anclas para embarcarse en una gran aventura y bombardear civiles. Y no a unos civiles cualquiera, sino a los que salían del puerto de Gijón para huir de la guerra".

"En febrero del 37", continuó, "se fue hasta Málaga para bombardear a miles de malagueños que huían de su ciudad. Y batió su propio récord porque murieron entre 3.000 y 5.000 civiles totalmente desarmados, incluyendo ancianos, heridos y niños".

El presentador de El Intermedio, sin abandonar el tono de relato infantil que adoptó desde el principio de su repaso histórico, señaló: "Tanto le querían que pusieron su nombre a una calle de Galicia. Hasta que un grupo de malvados concejales le quitaron el nombre a su calle. Encima le pusieron el de Rosalía de Castro, una malvada bruja".

El Gran Wyoming acabó su lección de historia con un duro mensaje para Rajoy: "No temáis por la memoria del pobre almirantillo valiente porque en esa calle, Salvador Moreno sigue estando cerca de los niños, como a él le habría gustado, dando nombre a un colegio. Y con un poco de suerte, Mariano Rajoy algún día se anima a entrar y aprender un poco de historia".

La sección de Wyoming ha sido muy compartida y comentada en redes sociales:

