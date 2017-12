El fabricante descubre la verdad sobre estas chucherías y la gente no da crédito

Es una época triste para los mitos de la infancia. Surgen teorías que cambian por completo el sentido de las películas, espectadores avisados descubren mensajes ocultos en los dibujos que marcaron a generaciones y ahora, también, destruyen lo que todo el mundo pensaba sobre las chucherías.

¿O es que tú no has creído siempre que estas gominolas eran gajos de mandarina? Pues NO.

El mensaje de la marca que fabrica esas chucherías ha generado, además de algunas bromas, una auténtica oleada de estupefacción:

Se cae España.

Son gajos de naranja.

Pero parecen crusanes. Cruasants. Croissants. Curasanes. 4 de diciembre de 2017

Pues yo a esto siempre los he llamado "riñoncitos" 😐 — Fran de Astora (@FrankJoestar) 4 de diciembre de 2017

Color naranja, sabor a naranja y forma de gajo de naranja... Y vosotros creyendo que hacíais croissants 5 de diciembre de 2017

No puede ser... pero... y los gajos de mandarinas??? me habeis hecho el lio! 🤦🏼‍♂️😂 — BARTOLICO ✨ (@Soleriii_5) 5 de diciembre de 2017

Pero no eran gajos de naranja?? — merry crisis (@candelobra) 4 de diciembre de 2017