La víctima de 'La Manada': "Me rodearon aquellos cuatro, noté que me quitaban la riñonera, el sujetador y el jersey"

"Recuerdo la puerta, llegamos al cubículo ese y fue cuando empecé a sentir más miedo. Me rodearon aquellos cuatro, noté que me quitaban la riñonera, el sujetador y me desabrochaban el jersey atado a la cintura. Empecé a sentir más miedo cuando me agarraron de la mandíbula y me acercaron para hacer una felación, y otro me agarraba de la cadera y me bajaba leggins. En ese momento estaba totalmente en shock, no sabía qué hacer, quería que todo pasara rápido y cerré los ojos para no enterarme de nada y que pasara rápido". Esta fue la durísima explicación que prestó la presunta víctima de La Manada ante el tribunal que juzgaba a los cinco hombres por violación y que ha publicado el Diario de Noticias de Navarra.

La joven madrileña explicó que lo que le empujó a denunciar fue que "habían cometido un delito", ya que ella no dio su consentimiento a mantener relaciones sexuales con los cinco sevillanos: "No lo consentí", afirmó la chica, ante las preguntas de la fiscal Elena Sarasate.

La mujer, quien negó en todo momento que ella iniciara los actos sexuales, rechazó también de lleno que mantuviera cualquier conversación de contenido sexual con La Manada: "No hubo ninguna conversación en la que se mencionara el sexo", afirmó tajante la presunta víctima de la violación.

Así mimo, la chica manifestó su tremenda sorpresa por lo que pasó en el número 5 de la calle Paulino Caballero de Pamplona: "No me imaginaba que sucediera lo que pasó, pensaba que íbamos al portal para fumar un porro. Me sorprendió la brusquedad", reconoció la mujer.

Uno de los aspectos más resaltables de la declaración de la chica fue cuando reveló su "sentimiento de culpa" tras la presunta violación: "Pensaba que podía haber hecho más, que les estaba jodiendo la vida a cuatro personas, que era mi culpa lo ocurrido...", sentenció.

Si quieres leer más historias como esta visita nuestro Flipboard