El representante de España en el Festival de Eurovisión 2018 será elegido entre los concursantes del programa de televisión Operación Triunfo 2017, según ha anunciado en la noche del lunes el presentador de TVE, Roberto Leal, en la sexta gala del talent show.

El presentador ha informado que "próximamente" se dará a conocer el modo en que se elegirá al cantante o la cantante que defenderá a España en Lisboa el próximo 12 de mayo.

Pero una hora antes de que Roberto Leal diese la buena nueva a los triunfitos se filtró la noticia a través de la web de RTVE, fastidiando la sorpresa para los seguidores que veían la gala desde Twitter.

Esto es lo que se podía leer al acceder en la web:

Y tras la noticia, llegaron las bromas. Sobre todo enfocadas a que será Amaia la que represente a España en el Festival de Eurovisión. De hecho la etiqueta "Amaia de España" llegó a ser el segundo trending topic de España.

*Amaia siendo entrevistada en la 'Green room' de Eurovisión*



-How do you feel right now? Nervous?

+Si bueno, he tenido un poquito de diarrea.#OTGala6 pic.twitter.com/xFrNcTnJau