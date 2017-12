Taburete no es el grupo español más querido. Eso es un hecho. Pese a los miles de fans que acumula y a los millones de reproducciones que tienen sus canciones en Spotify, el conjunto de Willy Bárcenas y Antón Carreño cuenta con muchos, muchísimos detractores.

Su visita este lunes a la gala 6 de Operación Triunfo (TVE), donde cantaron su reproducidísima Sirenas, lo dejó claro. Mientras los dos intérpretes levantaron al público —porque eso fue un hecho que está grabado y se puede ver en el vídeo de arriba— las redes sociales se llenaron de comentarios críticos hacia los dos intérpretes.

Para esos que inundaron Twitter de mensajes de odio, Taburete tuvo un mensaje claro. Desde su perfil de esta red social les animaron a seguir llorando mientras ellos continuaban con su éxito.

Su publicación, con más de 1.000 Me gusta y cerca de 300 retuits, también se llenó de comentarios. Algunos usuarios aplaudieron su actuación. "👏🏼👏🏼 que lloren, que lloren mientras nosotros disfrutamos una y mil veces de/con vosotros @Taburete89 ¡porque esto es solo un comienzo más! de tantos", escribió uno. "Habéis conseguido que vuelva a ver @OT_Oficial .... 🤘🔥🤘 eso no lo había conseguido ni mi novia, hoy hay bronca😉", añadió otro. Sin embargo fueron también muchos los que aprovecharon para atacar al grupo y especialmente al cantante, al recordar que su padre, Luis Bárcenas, extesorero del PP, está en la cárcel.

Antes de esta actuación, la mañana del lunes 4 de diciembre, Antón y Willy habían pasado por la Academia. Los seguidores del 24 horas de Operación Triunfo se quedaron con esta imagen de Alfred al verlos.

la cara de alfred al ver a los de taburete me representa #OTDirecto4D pic.twitter.com/5qtf4nwWEW — laura #CEQUEDA (@biebstage) 4 de diciembre de 2017

De sus haters ya habían hablado hace unos días en una entrevista con El HuffPost. "Estoy seguro de que si escuchan los dos discos de Taburete, hay tres canciones que les gustarían. Eso es lo que les diría: "Escuchadlo que mínimo esas tres os van a gustar", aseguró Willy Bárcenas. "Y si no les gusta, que no te critiquen por ello. A mí hay muchos grupos que no me gustan y ya está. No da para más. No insulto a nadie", añadió Antón Carreño.

Sobre el insulto más escuchado, se limitaron a decir: "Siempre es la misma gilipollez".