La cantante Melanie Martinez, acusada de violación por su mejor amiga

Cada vez son más y más las víctimas, hombres y mujeres, que se atreven a dar un paso adelante para contar su historia y dar testimonio de que han sufrido acoso, abusos y violaciones por parte de actores, directores y magnates muy conocidos de la industria del entretenimiento. De Harvey Weinstein a Kevin Spacey, John Lasseter o Nick Carter, cada vez más víctimas y acosadores salen a la luz.

Sin embargo, hasta el momento no se habían visto casos en el mundo del espectáculo en el que los acosadores fueran mujeres. Hasta ahora: la cantante Melanie Martinez, muy popular en Estados Unidos tras su paso por The Voice (la versión local de La Voz) ha sido acusada por su mejor amiga, Timothy Heller, de doble violación.

Heller ha publicado en su cuenta de Twitter un largo mensaje (cuatro capturas de pantalla llenas de texto) en el que afirma que todo tuvo lugar durante dos noches en la que una durmió en casa de la otra, y que en la segunda noche Martinez le practicó sexo oral y la penetró con un juguete sexual sin consentimiento.

"He guardado este secreto durante años, convenciéndome a mí misma de que no era para tanto y de que no me hacía daño. El tener que aceptar que mi mejor amiga me había violando me parece una locura. Incluso teclearlo me parece algo irreal", arranca su escrito. "Sentía como si le debiera mi vida", afirma. "Ella es perfecta. Para el público, no puede hacer nada malo. Está ahí para sus fans. Tiene ese algo, es diferente".

When I wrote this story about my assault, I initially wasn't going to make the abuser. But I think it's important for you all to know this is about Melanie Martinez pic.twitter.com/4PQ5oNI2s9 — Timothy Heller (@timethyheller) 4 de diciembre de 2017

En su escrito, Heller afirma Martinez "durante la época más difícil" de su vida, se convirtió en su roca. "Su poder y su control sobre mí crecían y crecían. Y yo permanecía en silencio. Cuando empecé a abrirme y a darme cuenta de de cuánta ayuda necesitaba, todo ello me hizo sentir culpable".

Según cuenta la víctima, esa noche Martinez le preguntó de forma insistente por sus preferencias sexuales, algo de lo que a Heller le resulta difícil hablar al haber sufrido abusos con antelación. "Cuando estábamos en la cama empezó a preguntarme si tendría sexo con ella. Aunque me sentí muy incómoda con esa propuesta, me reí. Tenía novio entonces, y ella lo sabía. 'No tiene por qué saberlo, no es para tanto'. Siguió durante horas. Preguntándome por qué no quería hacerlo, que sería divertido. Le dije repetidamente que no".

Sin embargo, la noche siguiente todo volvió a empezar. Según Heller, le dijo "no" de todas las formas posibles, pero Martinez empezó a tocarle el brazo y después le preguntó si podía tocarle el pecho, algo que directamente hizo. "Esto hizo que siguiera tocándome todo el cuerpo. Nunca dije que sí. Dije que no, repetidamente. Pero usó el poder que tenía sobre mí y me destrozó. No hay confusión, mi mejor amiga abusó de mi", asegura. "Dije que no. Durante dos noches seguidas. Que no me resistiera mientras pasó no significa nada. Estaba destrozada. Ella sabía que yo no quería, se lo dejé claro. No grité, no forcejeé para quitármela de encima, porque la quería y porque quería que acabase. Nunca hablamos de eso otra vez [...] No hay duda de que fui violada por mi mejor amiga, ¿verdad?".

Por su parte, Martinez también ha querido dar su versión de la historia. Esta cantante, de estilo naif, cuyos recuerdan a los de Lady Gaga, Sia y sobre todo a los de Katy Perry en sus inicios (pelucas de colores, mucho maquillaje, colores pastel...) también ha querido publicar un mensaje en su perfil de Twitter para replicar a Heller.

Su mensaje es más corto que el de la que era su mejor amiga, pero también es contundente: "Estoy horrorizada y triste por las declaraciones y la historia de Timothy Heller. Lo que ella y yo compartimos fue una amistad profunda durante un periodo de tiempo. Nos implicamos mucho la una en la vida de la otra porque ambas empezábamos nuestras carreras como artistas y estábamos intentando ayudarnos. Las dos sufríamos al intentar tratar contra nuestros demonios internos y con los nuevos caminos que estábamos fraguando, pero realmente siento que estábamos ayudándonos la una a la otra. Nunca dijo que no a aquello que decidimos hacer juntas. Y aunque nuestros caminos se separaron, siempre le mando amor y luz".