Ha vuelto a pasar. Desde hace unos meses la edición estadounidense de la revista Vogue, mira con lupa —y aplaude— todos los estilismos de la reina Letizia. Desde su apuesta por una falda de flores en Otoño, hasta sus looks más arriesgados como el vestido de Teresa Helbig que lució en la entrega de los Premios Francisco Cerecedo de Periodismo. En esta ocasión, los aplausos han sido para el vestido en crépe azul marino de Delpozo que la reina se enfundó durante la celebración del los premios del diario AS.

"La reina Letizia pone su toque royal a una silueta sexy", así titulaban en la edición digital de la revista un artículo en el que encumbraban el look destacando el escote que dejaba los hombros al aire y la flor gigante situada en uno de los laterales del vestido. "El estilismo era majestuoso y sexy", reza el artículo en el que se afirma que Letizia ha vuelto a cautivar a todos, alabando que últimamente opte por prendas más arriesgadas.

