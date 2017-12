La tremenda metedura de pata de Melania Trump al recordar Pearl Harbor

Estados Unidos conmemora este jueves el aniversario del ataque a Pearl Harbor. El bombardeo sorpresa de Japón fue la acción de guerra que precipitó la entrada del gigante americano en la Segunda Guerra Mundial y, en suma, la que cambió el curso de la guerra a favor de los Aliados.

Donald y Melania Trump han querido conmemorar la fecha y han visitado un memorial, pero la primera dama ha cometido un grave error al tuitear sobre el acto: se ha equivocado de fecha. Según el formato americano, el bombardeo de Pearl Harbor tuvo lugar el 12/7/1941. Pero según ella fue el 11/7/1941.

El equivocado tuit ha sido borrado poco después de las cuentas oficiales, pero el mensaje ya había sido capturado y se multiplicaba en redes sociales.

En cualquier caso, el de Melania no ha sido el único error de los Trump a la hora de conmemorar Pearl Harbor. El presidente de Estados Unidos también ha acudido a la red social del pájaro azul para publicar un mensaje, y ha metido la pata.

National Pearl Harbor Remembrance Day - "A day that will live in infamy!" December 7, 1941