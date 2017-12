El último tuit del director musical de la Academia de Operación Triunfo está cargado de veneno, aunque es necesario leer entre líneas y viajar en el tiempo para entender a quién dirige Manu Guix estas palabras. ¿Por qué su tono de amenaza?

Que nadie me venga reclamando derechos de autor eh!!!!! La canción es de los chicos!!! 😂😂😂😂😂😂😂😂 #componiendOT #OTDirecto7D — Manu Guix (@ManuGuix) 6 de diciembre de 2017

Lo primero que hay que saber es que la nueva edición del talent show tiene desde el pasado viernes 1 de diciembre su propio himno. Se llama Camina, la han compuesto los 16 concursantes con ayuda de Manu Guix y los nuevos triunfitos ya lo están ensayando en el salón.

Aunque musicalmente no tiene nada que ver, está relacionada directamente con Mi música es tu voz, que es la canción compuesta por Juan Camus y Naím Thomas durante la primera edición.

La autoría parecía clara desde el principio. Cuando el 10 de diciembre de 2001 los expulsados regresaron a plató para cantarla junto a sus compañeros en la gala 10, todos sabían la labor desempeñada por Camus y Thomas. El problema vino 15 años después con OT: El Reencuentro. Entonces se supo que el reparto de beneficios por los derechos de autor de la canción no había sido muy igualitario y que Juan Camus quería demandar al productor Alejandro Abad, que se había encargado de realizar los últimos arreglos musicales.

Según publicó Bluper en octubre de 2016, Naím Thomas y Juan Camus decidieron que todos los concursantes se embolsarían un 6% cada uno y que ellos se llevarían el 4% repartido como extra. Tras los cambios de Abad, la discográfica decidió que él se llevase el 20% de los derechos de autor, Camus y Thomas un 3,2% y el resto de concursantes un 2,4% cada uno. El resto, un 30%, iría directamente para Vale Music.

Tras el cambio Camus decidió demandar a Abad y Thomas le echó un capote a su compañero.

Ejercicio Visual: Encuentra a Alejandro Abad... 😂😂😂 pic.twitter.com/o1fjh2arBO — Naim Thomas (@NaimThomas) 2 de noviembre de 2016

😂😂😂😂😂😂😂 Yo no le veo pero me pregunto, estará @AlejandroAbadMu escondido dentro del piano? 🙈 https://t.co/LEV3lzsoaI — Juan Camus (@juancamus) 2 de noviembre de 2016

También Verónica, una de las seis finalistas, le mostró su apoyo en Sálvame (Telecinco) al decir que pese a los arreglos de Alejandro Abad, los autores eran sin duda Juan Camus y Naím Thomas.

Un años después la polémica sigue y los apoyos a Camus también. Hay que volver al principio y leer las declaraciones de Manu Guix: "Que nadie me venga reclamando derechos de autor eh!!!!! La canción es de los chicos!!!" ¿Quién es ese alguien? Claramente Alejandro Abad.

¡Y no es la primera vez que recibe un ataque así! El 17 de noviembre, cuando Guix habló a los concursantes de la idea de componer Camina, le lanzó un ataque todavía directo. "No quiero ser el Alejandro Abad de turno, o el productor de turno, que llega aquí con una idea, os lo cambia todo y dice 'esta canción es mía'. Yo no quiero eso. Quiero que esa canción sea vuestra", dijo en la Academia.

La reacción de Abad fue inmediata.

No contesto con esto, unos días después Abad volvió a la carga. En una entrevista fue claro al hablar de envidias.

La guerra continúa.