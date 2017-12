Mercedes Grabowski, conocida como August Ames en el mundo del cine porno, ha muerto a los 23 años. Según Hollywood Life, varios de sus amigos han señalado que sufría depresión, agudizada en las últimas semanas por una polémica homófoba, pero se desconocen las causas de su muerte.

Según The Blast, un investigador médico ha confirmado que Ames fue hallada muerta en su casa de California y muchos están apuntando a un posible suicidio.

Ames, nacida en Canadá, había rodado casi 300 películas para adultos y había recibido dos premios AVN, considerados los Oscar del porno. En las últimas semanas, había sido objeto de duras críticas por haberse negado a rodar una escena con un actor de porno gay.

I don't have anything to apologize for! Apologizing for taking extra steps to ensue that my body stays safe? Fuck you guys attacking me when none of my intentions were malicious. I fucking love the gay community! What the fuck ever! I CHOOSE who I have inside my body. No hate. https://t.co/7dSbq27K2F