Acusan de homofobia a una concursante de OT por este comentario

Una concursante de Operación Triunfo está recibiendo duras críticas en redes sociales por un comentario que realizó a otro participante durante la comida.

Mireya, una de las nominadas de esta semana, se refirió a la canción que interpretarán Raoul y Agoney, un tema de Miguel Bosé y Rafa Sánchez titulado 'Manos Vacías'.

El comentario iba dirigido a la interpretación, ya que durante la clase de 'los Javis', los profesores hicieron que se besaran para mejorar la representación.

Algo que fue comentado por la concursante. "Es como que no pega para los dos. Un tío y una tía, vale", afirmó dirigiéndose a Agoney.

El canario contestó afirmando que "eso es homófobo" y ella respondió lo siguiente: "Vamos a ver, me da igual", explicó, "a Raoul le es muy incómodo", apostilló.

En redes sociales, algunos han criticado el comentario y otros han defendido a la concursante:

Mireya ha hecho un comentario homófobo, y no sólo no lo ha retirado, sino que se ha reiterado, diciendo que le daba igual que lo fuese. Puede que sea expulsada el lunes, pero sino, creo que lo justo sería una nominación disciplinaria para ella, sino la expulsión directa.

La Mireya diciendo que la cancion de Agoney y Raoul no pega cantarla dos chicos, que es mejor un chico y una chica. Ahora a ver si la llamais a ella homofoba tambien como a Cepeda. Ah no, que es vuestra nueva idola esta semana #otdirecto6D

Mireya: Es como que no pega para los dos. Si es un tío y una tía vale.

Agoney: eso es homófobo

Mireya: me da igual



Venga a ver que decis ahora de Mireya!!! Ah callaaaaa pero si no lo ha dicho Cepeda, no diréis nada... 😬👍🏽 #OTDirecto6D