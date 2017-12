Alfred de 'Operación Triunfo', acusado de 'cuentitis' por sus compañeros

No todo es buen rollo en La Academia. Los concursantes de Operación Triunfo también tienen sus roces y más aún cuando entra la formación de por medio. Después del comentario homófobo de Mireya sobre el beso de Raoul y Agoney, varios triunfitos han acusado a Alfred de tener cuentitis por no asistir a la clase de Magali el jueves por la mañana.

El debate comenzó en el desayuno, cuando varios concursantes —entre los que se encontraban Raoul, Ana Guerra, Miriam, Roi y Aitana— comenzaron a criticar su actitud y a acusarle de que se había inventado la enfermedad. "Toda la noche haciendo travesuras, y por la mañana malo", comentó primero Raoul, haciendo referencia a que hubiese dormido con Amaia, a lo que se unieron Nerea y Ana Guerra.

Hablan sobre Alfred por estar malito y pensarse si asistir a una clase.

Raoul: Yo a mi hijo le daría una hostia si me saliese así.. Aunque no lo digo por nadie eh.

"A mí tampoco me apetecía ir a Magali", añadió Nerea. "Y menos cuando ayer había dicho que hoy iba a ser mortal. Había preavisado", recordó Ana Guerra. Tras esto, Raoul volvió a acusar a Alfred de inventarse su enfermedad, recordando que la noche anterior le había dicho "¿si me duele un poco el cuello me puede dar fiebre?", a lo que añadió: "A ti no te pasa nada, qué dices tío".

Raoul de Alfred "toda la noche haciendo travesuras y por la mañana malo...." "cuentitis aguda" ENVIDIA lo llamo yo

El barcelonés no cesó ahí sus comentarios sobre Alfred al que le acusó de tener "cuentitis aguda" y llegó a decir que si fuese su hijo "le daría una hostia por vago". A esta conversación, a la que no se unieron ni Cepeda, ni Mireya, también se sumaron Miriam y Roi que dijeron: "Si te duele la garganta, te va a seguir doliendo igual, aunque vayas a Magali". Ambos aseguraron también que Alfred les había preguntado si iban a ir a clase al día siguiente, comparando la situación con la Universidad.

En la disputa Miriam también justificó la enfermedad de Aitana, enferma de la garganta que, al igual que Ana Guerra, dice estar reservándose para la firma de discos. "Tú estás llena de placas entera, necesitas recuperarte. Otra cosa es decir 'mañana no voy a ir a clase de Magali, porque sé que voy a estar enfermo' y estar ya con esa predisposición", diferenció Miriam.