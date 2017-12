El comentado tuit de Dani Mateo explicando por qué no es independentista

El humorista y colaborador de El Intermedio Dani Mateo ha explicado en su cuenta de Twitter "el principal motivo" por el que no es independentista.

Lo ha hecho en varios tuits donde ha dejado claro que considera que "la revolución catalana es en realidad una revolución de derechas, aunque se haga contra la derecha".

"Pretende soltar "lastre" y el "lastre" son las personas", asegura Mateo, que en otro tuit dice entender "todos los motivos de los independentistas, pero no compartir "la solución".

"Hay que cambiar lo que está mal, no huir de ello", agrega el cómico.

Entiendo todos los motivos de los independentistas, pero no comparto la solución. Hay que cambiar lo que está mal, no huir de ello.

Según Mateo, la "solución" pasa "por preguntar a la ciudadanía".

Yo no veo una solución que no pase por preguntar a la ciudadanía. Por preguntar mucho!

Mensajes que han dejado multitud de comentarios, desde críticas hasta elogios:

Pues estàs equivocado, perdona que te diga. Yo no soy, he sido ni seré nunca de derechas. 😊

Dani, que no seas independentista me parece muy bien, ahora... hablar de lastre de personas, no se, no lo veo mucho de ti...