José Ángel Prenda, líder de La Manada, el grupo acusado de violación múltiple a una joven de 18 años en los Sanfermines de 2016, justificó ante el tribunal los actos por los que se les juzga.

El diario El Mundo ha publicado la declaración completa de 'El Prenda', en la que llegó a defender que era "habitual" que una mujer quisiera tener sexo "con dos o tres" hombres a los que acaba de conocer.

Este es el extracto de la declaración en la que lo asevera:

¿Es una situación que se les plantea habitualmente, que después de cinco minutos de conversación con una mujer, quiera irse con los cinco?

Cinco minutos, no. Cinco minutos es lo que se llevó ella sola hablando conmigo, cinco o diez minutos. Después estuvimos más tiempo todos juntos.

Pero cuando ella decide irse con todos ustedes, según lo que usted manifiesta no habían pasado más de diez minutos.

No muchísimos más. No habían pasado más y sí que es verdad que puede que no sea común, pero es lo que pasó.

¿Les había ocurrido alguna otra vez?

Hombre, sinceramente, sí. No es la primera vez que yo conozco una chica en una fiesta y me voy con ella, y muchas veces incluso sin hablar... Bailamos, nos besamos y no es la primera vez.

No, no, creo que no me ha entendido bien o no me he explicado yo bien.

Perdón.

Me refiero a si alguna vez les había pasado a los cinco, no digo a ustedes cinco en concreto, pero a usted, por ejemplo, con cuatro amigos más, conocer a una chica durante 10 minutos, y que quiera irse con los cinco a mantener relaciones sexuales. Le pregunto si eso le había ocurrido alguna vez.

Yo no era la primera vez que tenía sexo en grupo.

Es que no le he preguntado eso. Le pregunto si, nada más conocer a una persona durante cinco, diez minutos de conversación, les ha pasado alguna vez que esa mujer les diga "quiero mantener relaciones...".

A lo mejor con cinco, el número exacto no, pero sí que es verdad que con dos o tres, sí, no es la primera vez que nos pasa, no es la primera vez que me pasa.

Vale, con dos o con tres era habitual.

Habitual. Que ha pasado.

De acuerdo. Ustedes sí que manifestaron que estaban habituados, ¿no?, a mantener relaciones sexuales en grupo, que no era algo...

Sí, sí. Se lo acabo de decir.