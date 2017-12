Fergie: "Cuando estaba enganchada a las drogas alucinaba con que me perseguía el FBI"

La exvocalista de los Black Eyed Peas, Fergie, ha contado en una entrevista a iNews que sufrió un auténtico calvario cuando estuvo enganchada a la metanfetamina, ya que las drogas le provocaban "alucinaciones, psicosis y demencia inducida".

Como ha contado ahora, a principios de los 2000, la cantante tuvo una seria adicción a la metanfetamina y esta le provocaba delirios tan potentes como ser perseguida por el FBI, o el SWAT [unidad de élite de las fuerzas de seguridad estadounidenses]. "Me llevó un año dejar de tomar esa droga y que los químicos que había en mi cerebro se calmaran. Después de eso dejé de ver cosas. Solo estaba sentada, observando una abeja o un conejito al azar", confesó Fergie.

Además, la cantante de temas como Big girls don't cry o I gotta feeling relató en la entrevista que una de esas alucinaciones la llevó a refugiarse en una iglesia, de la que la acabaron expulsando. "Intentaron echarme, porque estaba como una loca moviéndome de un lado a otro del pasillo. Entonces pensé que en la iglesia había una cámara de infrarrojos tratando de escanear mi cuerpo. Atravesé corriendo el altar hacia un pasillo y ví como dos personas me perseguían".

Fue después de la persecución cuando la cantante tuvo un momento de liberación. "Recuerdo pensar: 'Si salgo fuera y están los del SWAT, estaré en lo cierto. Pero si no hay nadie son las drogas las que me están provocando estas visiones y voy a acabar en un psiquiátrico", confesó Fergie, quien detalló que al final salió de la iglesia y obviamente no había ninguna patrulla fuera. Fue entonces cuando se dio cuenta de lo que le habían provocado las drogas.

"Las drogas eran la hostia de divertidas, hasta que dejaron de serlo", añadió la artista, que asegura haberlas dejado por completo para dedicarse a su carrera musical en solitario. El pasado 22 de septiembre publicó su segundo disco, Double Dutchess.