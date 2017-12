Isabel Gemio emocionada por su salida de Onda Cero: "No me voy por voluntad propia"

Isabel Gemio ha sido la última invitada de El Hormiguero. La periodista, recién galardonada con el Premio Ondas 2017 por su trayectoria, habló muy emocionada en el programa de Pablo Motos sobre su salida del magazine de Onda Cero Te doy mi palabra, del que llevaba al frente 14 años y aseguró que se debe a no poder conciliar la vida familiar con los horarios del formato.

"¿Por qué te vas?", le preguntó Motos nada más comenzar la entrevista. Gemio aseguró que dejar el programa ha sido una decisión que le ha provocado "problemas de insomnio y hasta de conciencia", pero que no ha sido ella la que ha decidido su salida. "Es verdad que llevaba años pidiendo un cambio de horario, pero no pudo ser. Al final tengo que decirle a la gente que no lo he elegido yo. No me voy por voluntad propia, había pedido esos cambios de horarios en varias ocasiones y, al final, ha sido Onda Cero la que ha decidido no prorrogar el contrato que terminaba en 2017", respondió.

"Parece que yo me quiera ir, es verdad que tengo unas circunstancias familiares que son las que son y que levantarse a las cinco de la mañana los sábados y domingos no me permite conciliar bien esas necesidades familiares", añadió la periodista, que no manifestó ningún tipo de rencor hacia la cadena. "Yo solamente tengo palabras de agradecimiento a Onda Cero por estos 14 años que me han permitido hacer un programa maravilloso, pegado a la gente, con sus problemas y me ha permitido hacer todo lo que creo que engrandece al ser humano [...] He hecho un programa que ha sido un privilegio en esta profesión", reconoció la presentadora, quien no pudo evitar derramar alguna lágrima.

El próximo 17 de diciembre será la última emisión de Te doy mi palabra, con el que Gemio recaudaba fondos para su fundación, que financia la investigación de Enfermedades Neuromusculares, Distrofias Musculares y otras Enfermedades Raras. Una de ellas es la distrofia muscular de Duchenne, que sufre su hijo Gustavo y por la cual la presentadora no puede compaginar su vida laboral y personal. "Él siempre me ha dicho que no quiere ser famoso y a mí nunca me ha gustado exponerle pero, si todo va bien, me acompañará a Sevilla para recoger el Premio Ondas [el próximo 12 de diciembre]. Mis dos hijos me dijeron que querían acompañarme en esta ocasión y yo también quiero que me acompañen", detalló.