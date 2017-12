Bromas y montajes con esta foto de Errejón en una casa rural

Se veía venir.

El diputado de Podemos Íñigo Errejón colgó este viernes por la noche una fotografía en la que se le ve sentado en el porche de una casa rural repasando apuntes sobre Gramsci.

"Aprovechando el puente para descansar, comer bien y respirar. Y también aprovechando para leer y estudiar. Hoy ha tocado volver a Gramsci", escribió.

Aprovechando el puente, muchos usuarios de Twitter también han dedicado tiempo a modificar la fotografía de Errejón y convertirla en motivo de risas:

- Preparando la carta a Papá Noel que luego se me echa el tiempo encima. pic.twitter.com/DkmNICLSDg

- Querido niño que me manda dinero, gracias por acordarte de los que menos tenemos. Te mando un dibujo de mi jefe. Espero que te guste. pic.twitter.com/LniQxEQDge

Queridos Reyes Magos: Este año quiero algo de La Patrulla Canina,un juego de Bob Esponja y una mochila de los Vengadores que ya me voy haciendo mayor pic.twitter.com/6EavaocslK

"Queridos Reyes Magos, este año me he portado bastante bien.

Me gustaría pediros ̶a̶l̶o̶p̶e̶c̶i̶a̶ ̶p̶a̶r̶a̶ ̶e̶l̶ ̶c̶a̶b̶r̶ó̶n̶ ̶d̶e̶ ̶P̶a̶b̶l̶o̶ un cobete espacial". pic.twitter.com/lYaznmTYWb