El mensaje de Pablo Iglesias sobre el comunismo que no te debes creer

No. Pablo Iglesias no ha dicho: "Soy comunista y me enorgullezco de ello", en Twitter.

Este mensaje es un bulo, tal y como ha anunciado en Twitter la cuenta Maldito Bulo, cuya función es desmentir las noticias y tuits falsos que circulan por la red.

Desde la cuenta aseguran que "no hay ninguna prueba de su publicación" y que la persona que ha hecho circular el tuit por la red social del pájaro azul también difundió un mensaje falso sobre Mónica Oltra, la líder de Compromís.

Este tuit de Pablo Iglesias es falso.



No hay ninguna prueba de su publicación.



Este tuitero también movió el tuit fake de Mónica Oltra. pic.twitter.com/I7rh9D4TYD — MALDITO BULO (@malditobulo) 9 de diciembre de 2017