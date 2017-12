La pregunta de Trivial que está volviendo loco a todo el mundo

Jugar al Trivial Pursuit puede ser motivo de pelea entre muchos grupos de amigos.

El tablero de preguntas, respuestas y quesitos es —junto al Monopoly— uno de los juegos de mesa más populares de todos los tiempos. Ahora, una usuaria de Twitter ha compartido una de las cartulinas con pregunta de 2008 y la gente se está volviendo loca.

"¿Quién nunca ha sido Batman? Ben Affleck, Christian Bale, George Clooney, Val Kilmer o Adam West?".

En 2008, Ben Affleck era el único de ellos que nunca había sido Batman. En 2016, Affleck interpretó al murciélago dentro de la cinta Batman VS Superman.

"Esta versión de Trivial Pursuit es de 2008 y nunca he estado más cabreada con una pregunta en mi vida", asegura el tuit, que lleva más de 19.000 retuits en pocos días y casi 50.000 Me gusta.

This version of Trivial Pursuit is from 2008 and I've never been madder at a question in my life. pic.twitter.com/FCQY1mClzH