First Dates

En First Dates (Cuatro) puede pasar de todo. Citas que salen bien, encuentros que salen mal, bodas, hijos...

Por el programa de Carlos Sobera han tenido lugar actitudes de todo tipo pero la de Fran en su cita con Sonia no ha pasado desapercibido para nadie.

Fran se define a sí mismo como "un martillo pilón" porque cuando le gusta una mujer no para hasta que "la consigue". Además ha asegurado que le gustan las chicas "rollo cuerpo Victoria Secret".

Sonia por su parte se confiesa "insegura, educada y receptiva".

Cuando Sobera los ha presentado ha ocurrido algo que no ha gustado nada a Sonia. Nada más sentarse, Fran ha ido corriendo a saludar a las camareras, algo que no ha terminado de gustar a la joven. "Apenas ni me había saludado y se ha ido a conocer a las camareras", ha dicho ella.

"Joder digo, qué rápido se mueven. Son gemelas. Hola qué tal... Bueno ya me voy a presentar", dijo Fran.

Y claro, ella se quedó tal que así:

Aunque finalmente y contra todo pronóstico, ambos tendrán una segunda cita.

Fran y Sonia son la muestra de que, a pesar de los errores, una primera cita siempre puede ser un éxito #FirstDates503 https://t.co/K7ZrmLUOps pic.twitter.com/hqc5FpeQhh — First dates (@firstdates_tv) 8 de diciembre de 2017

