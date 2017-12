El GIF "sonoro" que está volviendo loco a todo el mundo

Las redes sociales son un lugar en el que se pueden encontrar cosas maravillosas. La científica Lisa DeBruine subió a su cuenta de Twitter un GIF animado junto a una pregunta:

"¿Alguien que sepa de percepción visual sabe por qué puedo escuchar este gif?".

Su mensaje tiene más de 28.000 retuits en pocos días.

Does anyone in visual perception know why you can hear this gif? pic.twitter.com/mcT22Lzfkp