El guardia civil de 'La Manada': "Recuerdo que dije 'este momento hay que inmortalizarlo en vídeo'"

El guardia civil de La Manada, autor de los vídeos que este grupo grabó durante la supuesta violación en grupo a una joven de 18 años en los Sanfermines de 2016, defendió ante el fiscal que fue una relación consentida, según informa LaSexta.

"No recuerdo las palabras exactas, pero quedó totalmente claro que estábamos hablando de sexo", declaró el guardia civil, quien reconoció que no le preguntaron si estaba segura de que quería "mantener relaciones con los cinco". "Yo recuerdo que al besar a Boza [otro miembro del grupo], yo les dije: "¿qué, calentando motores? Y ella empezó a reírse. No hacía falta preguntárselo", afirmó.

Después de eso, el guardia civil sacó el móvil y comenzó a grabar. "Yo recuerdo que dije: "Este momento hay que inmortalizarlo con un vídeo. Fue cuando saqué el móvil y empecé a grabar", aseguró. Preguntado por el fiscal si la víctima se enteró de eso, él contestó que sí.

Frente a lo que asegura el informe policial, que indica que la joven permaneció con los ojos cerrados y en actitud pasiva, el acusado afirmó que la víctima sintió "placer".