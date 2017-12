La reflexión del rapero Rayden sobre los que "van a aparentar" a los conciertos

El rapero Rayden ha elaborado un extenso hilo de Twitter en el que ha explicado cómo se siente cuando alguien habla en un concierto.

Para el artista, la música debe recibir el mismo respeto que una película, una obra de teatro o un espectáculo deportivo.

"No sabéis lo frustrante que puede llegar a ser preparar ensayos, construcción de arreglos, armonías para las voces, show de luces, posiciones, etc. Para que luego la gente no escuche", asegura.

Y carga contra aquellos que van al concierto "a aparentar" en lugar de a disfrutar del espectáculo: "Que alguien se haya quedado sin entrada para disfrutar de un concierto de música, de una fiesta donde se va a escuchar y corear porque otro vaya al concierto para aparentar".

(Abro hilo).

Acabo de ver un vídeo de un amigo que tocó en una sala grande este fin de semana con todo vendido desde el primer día y para mi desgracia he visto que entre tema y tema tenía que pedir reiteradamente silencio... 10 de diciembre de 2017

¿Qué de diferente tiene la música en vivo respecto a otros espectáculos como el cine, el teatro e incluso deportes como el Tenis para que la gente no se calle? Si fuese un festival lo puedo hasta llegar a entender porque a lo mejor estás esperando al siguente grupo/artista — RAYDEN (@soyRayden) 10 de diciembre de 2017

Pero, ¿a un artista que sigues y admiras a tal nivel que compras las entradas en el minuto 0? No sabéis lo frustrante que puede llegar a ser preparar ensayos, construcción de arreglos, armonías para las voces, show de luces, posiciones, etc... Para que luego la gente no escuche — RAYDEN (@soyRayden) 10 de diciembre de 2017

Porque el que se tira todo el rato hablando en un concierto luego es el que curiosamente más fotos y videos sube haciendo saber a todos que ha estado en el "concierto del año" pero no valora ni respeta al artista. Por suerte en mi público rara vez ocurre esto pero es muy triste — RAYDEN (@soyRayden) 10 de diciembre de 2017