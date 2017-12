La tensa cita en 'First Dates' que casi acaba en abandono

FIRST DATES

Manifestar en televisión que alguien no te gusta es muy complicado, sobre todo en un programa como First Dates, en el que cualquier cosa puede ser objeto de debate.

En muchas ocasiones, cuando a un participante lo emparejan con alguien con el que no quiere tener una segunda cita éste suele mostrarse distante y tenso con la otra persona.

Esto es lo que ha ocurrido con el encuentro entre Hatim y Bouchra. Él aseguró que le gustan las mujeres con "rasgos árabes", ella por su parte comentaba que había tenido pocas parejas.

La cita empezó a torcerse en cuanto empezaron a hablar entre ellos, ya sentados en la mesa.

"¿Qué tal se vive en Málaga?", quiso saber él.

"Genial", respondió de forma escueta ella.

"Vivo aquí pero en muchos sitios no he estado", replicó él. "Qué menos que dónde vives", aseguró ella.

"Se nota que tiene mucho carácter y a veces se le va de las manos", dijo Hatim a cámara.

Tras hablar de viajes ella volvió a lanzar una sutil pulla: "¿Tú te mueves poco, no?".

"Me gustaría viajar por Marrakech", dijo él, aunque inmediatamente interrumpió ella con un rotundo: "Empieza primero por viajar por Málaga".

Tras estos momentos de cortes continuos, el hombre pasó a la zona de cámaras, en la que valoran lo que va sucediendo durante la cita, y exclamó: "Entre una cosa y otra, te lo juro, un poco más y me levanto de la silla y me voy, si te soy sincero".

Y no, no hubo segunda cita.

Bouchra parece ser un poquito seria y Hatim dejó de estar cómodo hace ya un buen rato, así que... #FirstDates504 https://t.co/K7ZrmLUOps pic.twitter.com/80xG5p5v2D — First dates (@firstdates_tv) 9 de diciembre de 2017

