Según informa la prensa de Uruguay, su expresidente José Mujica celebró el pasado jueves su tradicional asado de fin de año, una cena a la que invita a sus amigos, sean vecinos o políticos, actores, embajadores, sindicalistas o periodistas. Mujica, que actualmente es senador por el Movimiento de Participación Popular del Frente Amplio, aprovechó la ocasión para anunciar que se despide de la actividad política, aunque muchos no quieran creerlo aún. "Me estoy borrando consciente y deliberadamente. Paso a paso. Me estoy borrando del candelero de la nomenclatura, no del compromiso y la militancia. Eso no podré dejarlo mientras viva", cita República.

"Probablemente en las próximas elecciones tenga un puesto de relleno, para no dejar solos a los compañeros. Pero en una franja de retirada, no voy a asumir posiciones activas ni nada por el estilo (...). Lo siento por los compañeros, pero tiene que ser lo que la biología manda", abundó.

El que se convirtió, posiblemente, en el mandatario más querido del planeta, matizó a sus 82 años que no se despide para morir, "sino para vivir". "He llegado al fin. He dado lo que he podido. Esto es así, se los tengo que confesar a mis amigos. La vida tiene etapas", confesó ante su gente querida, en un discurso que, de nuevo, trufó de esas frases sabias y contundentes que se replican en las redes sociales, por todo el planeta.

Aquí te ofrecemos diez de esas sentencias que han conquistado al mundo y que condensan su forma de ver la vida y la política.

¡Larga vida, Pepe!

EFE / REUTERS

EFE / REUTERS

EFE / REUTERS

EFE / REUTERS

EFE / REUTERS

EFE / REUTERS

EFE / REUTERS

EFE / REUTERS

EFE / REUTERS

EFE / REUTERS