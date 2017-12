🔴 DIRECTO- Rajoy rechaza un adelanto electoral sea cual sea el resultado del 21-D

13:01 Empiezan a salir las obras de Sijena

Las 44 obras de arte procedentes del Monasterio de Villanueva de Sijena y depositadas en el Museo de Lérida han empezado a salir del museo a las 12.15 horas para ubicarse en los vehículos que las llevarán de camino a la localidad oscense por mandato judicial, según ha constatado Europa Press.

Sobre las 11.30 horas, las obras ya se encontraban embaladas y preparadas para ser transportadas al Monasterio de Villanueva de Sijena en una camioneta y un camión de la empresa Feltrero, especializada en el traslado de obras de arte.

11:00 El abogado de Puigdemont asegura que la minuta que le abona el expresident "no se paga con dinero público"

Paul Bekaert lo ha explicado en una entrevista a El País. "¿Garantiza que no le pagan su minuta con fondos públicos?", le pregunta el periodista. "Estoy muy seguro", responde el abogado. "Confirmo formalmente que mi salario no se paga con dinero público". Y, a continuación, se niega a revelar el origen de ese dinero. "Secreto profesional", aduce.

10:18 Rajoy rechaza un adelanto electoral según sea el resultado del 21-D y sitúa las próximas generales en junio del 2020

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha rechazado un adelanto de las elecciones generales influido por el resultado de las autonómicas catalanas del 21 de diciembre y ha situado los próximos comicios nacionales en junio de 2020, cuatro años después de las celebradas en junio de 2016.

"No sé qué tienen que ver unas generales anticipadas con las elecciones en Catalunya. Los mandatos normalmente duran cuatro años, salvo que se produzcan situaciones de excepcionalidad", ha afirmado durante un desayuno informativo de Europa Press.

El presidente ha animado a no fijarse en las encuestas para adelantar el resultado de esos comicios en Catalunya ni qué pasará con la candidatura del PP.

Sí ha afirmado que será "imposible" organizar una "alternativa constitucionalista" en la Generalitat sin los votos de los populares.

09:21 Cargas policiales frente al Museo de Lleida

Manifestantes concentrados ante el Museu de Lleida han recibido cargas policiales por parte de los Mossos d'Esquadra, que querían ampliar el cordón para garantizar la seguridad del traslado de las 44 obras de Sijena a Aragón, según ha constatado Europa Press.

Las cargas se han producido sobre las 8.45 horas de este lunes en la Rambla d'Aragó de la capital del Segrià, cuando la policía catalana ha tratado de ampliar el cordón delante de la fachada principal del museo y, ante la negativa de los manifestantes, ha iniciado cargas en el lugar, donde se concentran 200 personas.

Los servicios médicos atienden sobre las 8.55 horas a un hombre que ha explicado a Europa Press haber recibido un golpe de porra y que es atendido por una taquicardia.

09:14 Puigdemont, sobre Sijena: "Este es el modelo de país que defienden Ciudadanos, PSC y PP"

Amb nocturnitat i utilitzant una policia militaritzada, com sempre, tot aprofitant un cop d'estat per espoliar Catalunya amb absoluta impunitat. Aquest és el model de país que defensen Ciudadanos, PSC i PP. https://t.co/z7gUPr6yy2 — Carles Puigdemont 🎗 (@KRLS) 11 de diciembre de 2017

09:00 El Govern alerta de que la operación Sijena puede perjudicar a los servicios sanitarios de aragoneses

El director de los Servicios Territoriales de Cultura de la Generalitat en Lleida, Josep Borrell, ha advertido este lunes de que la operación policial para trasladar 44 obras de Sijena desde el Museu de Lleida puede perjudicar a los aragoneses que viven en la franja y reciben asistencia sanitaria en la capital del Segrià.

"Puede ser que a la gente de Aragón les pase factura, porque hay servicios que presta Catalunya a los aragoneses de forma desinteresada y generosa y que se paga, como el servicio sanitario, pero podría ser que nos lo repensáramos", ha afirmado a las puertas del museo, mientras técnicos embalan las piezas de arte para su traslado.

"Creo que es un error de alguna manera el conflicto podría tener el amparo del Tribunal Supremo (TS), no sé por qué tanta prisa. Eso mismo decía el ministro", ha subrayado.

08:54 El alcalde de Lleida cree que la operación Sijena puede pararse.

El alcalde de Lleida, Àngel Ros, ha considerado que la operación de traslado de las 44 obras procedentes del Monasterio de Sijena y depositadas en el Museu de Lleida puede quedar paralizada por atenderse el recurso de oposición presentado: "Mantengo un hilo de esperanza".

En declaraciones a Catalunya Ràdio recogidas por Europa Press, ha manifestado su confianza en que los recursos para evitar el traslado de las piezas pueda ser atendido por la Audiencia de Huesca este mismo lunes.

El alcalde ha acudido a la 1 de la madrugada y ha vuelto a las 7 de la mañana al museo, donde la Guardia Civil y los Mossos d'Esquadra le han impedido entrar, ha explicado Ros, que ha admitido haber recibido gritos y abucheos contra la aplicación del artículo 155 y su persona. Ros mantiene contacto telefónico con el director del Museu de Lleida, Josep Giralt, que se encuentra dentro del espacio patrimonial junto a técnicos de conservación y trabajadores del museo, a los que ha citado esta madrugada.

"Es una situación a la que no deberíamos haber llegado", ha deplorado el alcalde Ros, que ha defendido que no se puede dictar una sentencia cautelarmente cuando ésta no es firme.

08:41 ERC avala la vía unilateral como plan B si el Estado "rechaza" el diálogo

Marta Rovira ha avalado las palabras que ha pronunciado también Antoni Castellà, sobre un regreso a la vía "unilateral" a la independencia, y ha dicho que, si el Estado "rechaza" dialogar tras el 21D, Esquerra "no pedirá permiso" para construir la "república". Antoni Castellà, número 15 de la lista de ERC en las elecciones del 21D, ha afirmado que si el independentismo vuelve a ganar y fracasa la "negociación bilateral" con el Estado "entonces recuperaremos la vía unilateral" a la independencia.

Marta Rovira se ha referido a esta cuestión minutos antes de entrar en el Teatro La Villarroel de Barcelona para presenciar la obra 'Mossbank Road', protagonizada por diversas actrices catalanas. "Hay muchas formas de decir lo que siempre hemos dicho", ha afirmado la número dos de la lista de ERC y probable candidata a la presidencia de la Generalitat si el presidente del partido, Oriol Junqueras, permanece en prisión tras el 21D.

Acompañada por Raül Romeva, Rovira ha confirmado que la apuesta por la "negociación bilateral" que hay en el programa electoral no implica la renuncia a la vía unilateral si no es posible un diálogo con el Estado. "Nosotros somos los que nunca nos hemos movido del diálogo y de la negociación, y no nos moveremos -ha dicho-, con lo cual será el Estado quien tendrá que decidir si quiere dialogar con el nuevo Govern o, por el contrario, rechaza asumir el nuevo mandato salido de las urnas, pese a que son unas elecciones impuestas por él mismo".

08:32 Termina el plazo para devolver los 44 bienes de Sijena y los Técnicos proceden a embalarlas

Técnicos del Gobierno de Aragón se encuentran, desde las 4.00 horas de este lunes, en el Museu de Lleida procediendo al embalaje de los 44 bienes de Sijena para su traslado al Monasterio del municipio oscense, en cumplimiento de mandato judicial. El magistrado del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1 de Huesca, Antonio Martín, dio como plazo este lunes, 11 de diciembre, a la Generalitat para devolver los 44 bienes del Real Monasterio de Villanueva de Sijena que se encuentran en el Museu de Lleida.

El portavoz de ERC en el Congreso, Joan Tardà, ha pedido este lunes que la "humillación" que cree que supone el traslado de las 44 piezas de arte del Monasterio de Sijena que se encuentran en el Museu de Lleida a Aragón sirva de advertencia sobre la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

"Este intento de humillarnos que están ejecutando, que sirva de lección de lo que puede llegar a pasar si esta gente acaba gobernando el país", ha indicado en declaraciones a los medios desde las inmediaciones del museo leridano.