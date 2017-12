Los concursantes de Operación Triunfo 2017 han recibido este lunes la visita de Vanesa Martín. La cantante ha aprovechado su estancia en la Academia para lanzarle un comentado dardo a uno de los triunfitos más seguidos del concurso: Cepeda.

El gallego cantó Complicidad, de Martín, en la gala 3 del programa pero le costó cogerle el gusto al tema. Esa circunstancia es la que la cantante ha puesto de manifiesto con un comentario afilado que a Cepeda no le ha gustado: "¿Cantamos Complicidad entonces? En honor a Cepeda, que le pilló el gusto un día después".

El comentario de Vanesa Martín no ha sentado bien al concursante, que ha confesado después a sus compañeros que se ha reído con las palabras de la visitante por respeto: "Si no tuviera respeto a los artistas no me hubiera reído".

Ante la cantidad de comentarios generados por sus palabras, Martín ha publicado un tuit explicando que era una broma:

Qué bonita energía en la academia. Hice una broma sobre la dificultad de los temas a los que nos enfrentamos cuando no nos encajan a priori! Ironicé con uno mio. Todo mi respeto! Espero decírselo esta noche! Son unos tipazos! — Vanesa Martin (@vanesamartin_) 11 de diciembre de 2017