El hilo viral sobre los "amigos normales" con un final muy, muy inesperado

La usuaria de Twitter Rata de dos patas ha arrasado en esa red social con un hilo en el que cuenta su historia y la de su mejor amigo, con un final completamente inesperado.

El hilo comienza con una fotografía de los dos protagonistas, que le da pie a recordar cómo eran cada uno cuando se conocieron y para asegurar que eran tan amigos que todo el mundo pensaba que eran novios.

Es en este punto donde la historia de Rata de dos patas y de su amigo da un giro radical y pasa a convertirse en un relato sobre la necesidad de la tolerancia hacia cualquier identidad sexual:

Así que no me vengáis a decir que no es necesaria la visibilidad, la educación, el mostrarte que OYE, IGUAL NO ERES HETERO.