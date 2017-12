El mensaje Mónica Naranjo sobre lo que sucede con 'OT 2017' que más halagos está generando

La cantante Mónica Naranjo está viviendo otro momento dulce gracias a su participación como jurado en Operación Triunfo 2017.

La artista es una de las encargadas de valorar a los concursantes después de las actuaciones y de su veredicto depende —junto con el de otros tres miembros— el futuro de los nuevos triunfitos.

Los chicos y chicas de esta edición de OT están teniendo el mismo éxito que tuvieron los concursantes de la primera edición, prueba de ello es la firma de discos que tuvo lugar el pasado sábado y a la que acudieron miles de personas en Madrid, Valencia y Barcelona. Además, Tinet Rubira, Director de Gestmusic, productora del programa, aseguró en Twitter que una vez terminado el concurso habrá gira por España.

Pero el éxito de OT va más allá, el beso de Marina con su novio transexual y la actuación de Raoul y Agoney, que en el pase de micros del sábado acabó con un beso en la boca, ha conseguido llevar a los hogares españoles temas no muy comunes en televisión.

Ante todos estos acontecimientos, Mónica Naranjo ha emitido un mensaje que ha sido muy aplaudido en redes.

"Me siento profundamente orgullosa de participar en @OT_Oficial que no solamente se ha convertido en un fenómeno a nivel musical (de nuevo) si no que también lo ha logrado a nivel social, normalizando libertades y valores fundamentales, ¡¡En la televisión pública!!", aseguraba la artista.

