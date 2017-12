Jordi Cruz, a Risto Mejide: "¿Sabes quién vive en mi palacete? Mis becarios"

El 1 de mayo de 2017 Twitter se echó encima del chef Jordi Cruz tras un artículo publicado en El Confidencial en el que hablaba sobre los aprendices gratis en el mundo de la cocina. Aunque en su día se defendió de las críticas, este domingo se explayó sobre el asunto en Chester (Cuatro), el programa de Risto Mejide.

"La gente se piensa que en mi cocina tengo que ser aparte de un explotador, un tirano", introdujo Cruz. "Es mentira, es una cerda mentira", añadió en alusión a sus palabras en aquella entrevista, que le supusieron entre otras cosas una denuncia ante la Inspección de Trabajo.

"¿Nunca llegaste a decir que si un restaurante de estrella Michelin tiene a toda su gente en plantilla no es viable?", le preguntó Mejide, a lo que Cruz respondió que "jamás". "Tengo 15 o 20 tíos cada día cocinando en mi casa que no son practicantes y luego tengo dos, tres o cuatro a diario, que aparte vienen de todo el mundo, que vienen con convenio de escuela", aclaró el cocinero, que acaba de recibir su tercera estrella.

Cruz se lamentó de todas las críticas recibidas, incluidas las de políticos como Pablo Echenique (Podemos) o Pedro Sánchez (PSOE): "Pepe [Rodríguez] dijo lo mismo que yo y al que zurraron hasta límites insospechados fue a mí".

El chef reconoció que no se paga a esos cocineros en prácticas, pero que en su caso les proporcionan alojamiento y les cubren las dietas. "Salió una noticia que decía 'Jordi Cruz se ha comprado un palacete por tres millones de euros... ¿Sabes quién vive en el palacete? Mis becarios", contó.

"Para ti es mano de obra barata", apuntó Mejide en otro momento de la conversación. "No, no es así. Lo que no hacen ellos es algo que tu vendas aparte, que tú saques un beneficio de eso. Ellos vienen a aprender in situ en tu cocina. Yo puedo hacer el mismo menú que hago con mis 15 cocineros pagados que tengo cada día. Sí es cierto que al tener cinco manos más puedo hacer más completa la oferta. Yo a mi cliente le cobro lo mismo", justificó Cruz. Puedes ver el fragmento completo aquí.