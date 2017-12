Al menos cuatro heridos en una explosión en una céntrica zona de Nueva York

Al menos cuatro personas han resultado heridas este lunes en una explosión registrada cerca de la terminal de autobuses de la Autoridad del Puerto, en una céntrica zona de Nueva York cercana a Times Square, informaron fuentes oficiales y medios locales.

El supuesto responsable del atentado terrorista registrado hoy en Nueva York fue identificado como Akayed Ullah, de 27 años, informaron las autoridades de la ciudad en una rueda de prensa.

El alcalde de Nueva York ha asegurado ante los medios que se trata de un intento de ataque terrorista.

Las heridas que sufrió el individuo que portaba el explosivo no amenazan su vida y ha sido detenido por las fuerzas policiales, según fuentes policiales citadas por la cadena CBS.

BREAKING NEWS: Something going on at #PortAuthorityBusTerminal. Almost got trampled in the rush of people trying to get out. Heard people talking about possible #explosion. pic.twitter.com/3LTO2kiiyD