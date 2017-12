Cuando hablan Donald Trump, Vladimir Putin o Kim Jong-un no sube el pan, sino las armas. Con los nuevos frentes de conflicto abiertos en el mundo, los habituales más recrudecidos y amenazas como las del yihadismo, la industria bélica vive uno de sus momentos más dulces. Según un informe difundido por el Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (SIPRI) -posiblemente, el más serio y riguroso del mundo sobre esta materia-, las ventas de las cien principales compañías de armas subieron por primera vez en seis años hasta los 318.737 millones de euros, con datos de 2016.

El incremento, del 1,9% respecto al año anterior, proviene de tres factores: "la implementación de nuevos programas nacionales de armamento, las operaciones militares en curso en varios países y las tensiones regionales persistentes, que están llevando a una mayor demanda de armas", indican los expertos.

Las que mandan en el sector son las firmas de EEUU y de Europa Occidental, que controlan el 82,4% de las transacciones y acaparan la lista de las diez primeras empresas analizadas. Las tres firmas más grandes, Lockheed Martin, Boeing y Raytheon, son de hecho norteamericanas. El estudio, no obstante, reconoce que tiene una laguna no menor: la ausencia de datos fiables sobre China. ¿Cuántos miles de millones de euros faltan entonces en el montante global del negocio del año pasado, teniendo en cuenta las tensiones crecientes en Corea del Norte y los movimientos poco amistosos con EEUU en el Mar de China?

